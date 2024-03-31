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Закат в Бишкеке и парк «Ала-Арча». Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы с их помощью полюбуемся закатом в Бишкеке, заглянем в еще заснеженные ущелья и на Иссык-Куль.

Начнем с Бишкека. Даже с утренней столицы. Фотографию сделала Екатерина Галенко 14 марта.

Екатерины Галенко
Фото Екатерины Галенко. Утро в Бишкеке, 14 марта

А теперь закат в Бишкеке с высоты многоэтажного дома и из района Моссовета. Фотографию сделала Анна Сомова.

Анны Сомовой
Фото Анны Сомовой. Закат в Бишкеке

Вернемся в начало марта, когда Кыргызстан еще находился во власти зимы. Именно тогда свои фотографии в природном парке «Ала-Арча» сделал Илья Шипулин.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Природный парк «Ала-Арча», 3 марта 2024 года

И еще полюбуемся на заснеженное Аламединское ущелье. Его также в начале марта запечатлела Майрам Буркутова.

Интересные фотографии сделал еще один наш постоянный автор — Бакыт Шукуралиев. «Сопряжение льда и воды. В месте слияния рек Чуй и Кемин», — написал он.

Завершим наше путешествие на Иссык-Куле. Наш постоянный автор Василий Павлов сделал фотографии заснеженных пиков в Джети-Огузском районе.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Джети-Огузский район, 23 марта

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А, может, вы и сами захотели стать автором рубрики «Мгновения жизни»? Тогда это очень просто.

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Заснеженные Аламединское ущелье и Ала-Арча. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/289960/
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