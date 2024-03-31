Закат в Бишкеке и парк «Ала-Арча». Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы с их помощью полюбуемся закатом в Бишкеке, заглянем в еще заснеженные ущелья и на Иссык-Куль.

Начнем с Бишкека. Даже с утренней столицы. Фотографию сделала Екатерина Галенко 14 марта.

Фото Екатерины Галенко. Утро в Бишкеке, 14 марта

А теперь закат в Бишкеке с высоты многоэтажного дома и из района Моссовета. Фотографию сделала Анна Сомова.

Фото Анны Сомовой. Закат в Бишкеке

Вернемся в начало марта, когда Кыргызстан еще находился во власти зимы. Именно тогда свои фотографии в природном парке «Ала-Арча» сделал Илья Шипулин.

Фото Ильи Шипулина. Природный парк «Ала-Арча», 3 марта 2024 года

И еще полюбуемся на заснеженное Аламединское ущелье. Его также в начале марта запечатлела Майрам Буркутова.

















Интересные фотографии сделал еще один наш постоянный автор — Бакыт Шукуралиев. «Сопряжение льда и воды. В месте слияния рек Чуй и Кемин», — написал он.





Завершим наше путешествие на Иссык-Куле. Наш постоянный автор Василий Павлов сделал фотографии заснеженных пиков в Джети-Огузском районе.

Фото Василия Павлова. Джети-Огузский район, 23 марта

Надеемся, что работы наших авторов не оставили вас равнодушными. А, может, вы и сами захотели стать автором рубрики «Мгновения жизни»? Тогда это очень просто.

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