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Февральский смог и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg

Фото читателя 24.kg. Февральский смог в Бишкеке

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы побудем в Чуйской области и заглянем на Иссык-Куль.

Несмотря на то что в этом году смога в Бишкеке было гораздо меньше, чем годом ранее, он все-таки есть. Доказательство тому — фотографии читателя 24.kg, пожелавшего остаться анонимным. Сделаны они в одно из воскресений февраля.

Отправимся на природу, чтобы подышать свежим воздухом. Осеннюю Березовую рощу в пригороде столицы в прошлом году сфотографировала наша журналист Анастасия Бенгард.

Теперь отправимся в Кеминский район. В Ак-Тюзе побывала одна из постоянных наших авторов Анара Джорабаева.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Ак-Тюз

«Расщелина Донуз. Живописнейшее место близ села Оттук, в Улахолском айыльном аймаке Тонского района. Еще не освоено туристами», — написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев.

Еще один из наших постоянных авторов Василий Павлов сделал фотографию, которая демонстрирует погодные кульбиты в феврале. Было тепло, и цветы начали оживать, а потом вновь вернулась зима и выпал снег.

Василия Павлова
Фото Василия Павлова. Село Кызыл-Туу, Джети-Огузский район

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram 0555312024.

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Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/287831/
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