В Бишкеке сквер рядом с театром имени Бакен Кыдыкеевой утопает в мусоре

В Бишкеке сквер рядом с Театром юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой утопает в мусоре. Об этом 24.kg сообщила читательница.



По ее словам, на территории парка никто не убирает.



«Уже лето, люди выходят гулять. Но это невозможно сделать в районе театра. Здесь есть скамейки и деревья, но парк просто утопает в мусоре. Никто отсюда мусор не вывозит. Никто не убирает. Мы неоднократно жаловались, но все безрезультатно», — рассказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.