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Агент 024

В Бишкеке сквер рядом с театром имени Бакен Кыдыкеевой утопает в мусоре

В Бишкеке сквер рядом с Театром юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой утопает в мусоре. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, на территории парка никто не убирает.

«Уже лето, люди выходят гулять. Но это невозможно сделать в районе театра. Здесь есть скамейки и деревья, но парк просто утопает в мусоре. Никто отсюда мусор не вывозит. Никто не убирает. Мы неоднократно жаловались, но все безрезультатно», — рассказала она.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/195432/
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