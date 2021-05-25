МВД КР продолжает пилить деревья. Горожане возмущены

Возле здания МВД КР продолжают вырубку деревьев. Читатель 24.kg возмущен.

«Недели две назад там спилили несколько деревьев, сейчас пилят остальные здоровые тополя. Кому нужен обновленный фасад министерства? Второй ЦУМ строят? А потом удивляемся, почему в городе так душно», — говорится в сообщении.

Фото читателя 24.kg

В пресс-службе мэрии напомнили, что идет реконструкция здания МВД и прилегающей к нему территории. В «Зеленхозе» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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