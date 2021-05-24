Сезон пикников открыт. Бишкекчанка пожаловалась на мусор в Ала-Арчинском ущелье

Бишкекчанка Зарина Мырсакулова поделилась в Facebook фотографиями того, что остается после отдыха гостей и жителей столицы в Ала-Арчинском ущелье.

«Если не умеете культурно отдыхать, то лучше и не отдыхайте. В минувшие выходные мы приехали в Ала-Арчу и почти у каждого костра увидели такую картину. Мусорный бак в трех шагах. Неужели трудно выкинуть за собой мусор?!» — возмутилась она.

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