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Агент 024

Стихийная торговля в парках Бишкека. МТУ следит, но ничего не меняется

На бульваре Эркиндик не могут убрать стихийных торговцев. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Стихийная торговля процветает. Детей катают на пони, сдаются в аренду машинки», — написал он.

Ранее в мэрии Бишкека сообщали 24.kg, что сотрудники муниципальной администрации и МТУ Первомайского района будут следить, чтобы на бульваре Эркиндик не было стихийной торговли. Даже составлен график дежурств для ответственных сотрудников.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194951/
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