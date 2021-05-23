Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля

Близится лето, а значит, скоро кыргызстанцы активно потянутся на любимый Иссык-Куль. Поэтому сегодня мы и решили посвятить выпуск только нашей жемчужине.

«Хочу поделиться фотографиями, сделанными в поездке по Кыргызстану в мае 2015 года. Родился и жил в селе Чат-Куль, а теперь волею судьбы в России. Фотографии сделаны в Семеновском ущелье Иссык-Кульской области. Красоту кыргызских гор не передать словами, их нужно видеть!» — рассказал о своих фотографиях Александра Сухоносова.

Останемся в Семеновском ущелье еще немного и полюбуемся его красотой так, как это увидел Евгений Липкин.

Побывал в мае на Иссык-Куле и Эрик Абдрахматов. Он прислал видео с озера.

«Участвовал в SCO Issyk-Kul Marathon 2021 15 мая, пробежал дистанцию полного марафона 42 километра 195 метров и занял 2-е место (возрастная категория от 55 до 64 лет). Между тренировками во время подготовки к марафону полюбовался красотой нашей жемчужины», — написал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Еще один наш постоянный автор рубрики Владислав Ногай также побывал на Иссык-Куле и поделился с нами прекрасными фотографиями.

Переберемся на южный берег Иссык-Куля и полюбуемся с помощью Василия Павлова окрестностями села Кызыл-Суу Джети-Огузского района.

Надеемся, иссык-кульские зарисовки вам понравились. Кстати, стать автором нашей рубрики может любой желающий. Сделать это просто.

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