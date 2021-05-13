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Агент 024

В Бишкеке водитель автобуса возит пассажиров бесплатно в честь праздника

В Бишкеке водитель автобуса № 48 сегодня возит пассажиров бесплатно. Об этом в Facebook написала горожанка Айнура Толонбай.

По ее словам, в честь праздника Орозо айт водитель решил весь день не брать оплату проезда с горожан.

«В Кыргызстане чем проще народ, тем он щедрее и великодушнее, вот за что и обожаю наших людей. Решила проехать пару остановок по городу на автобусе № 48. Захожу, протягиваю деньги, а водитель говорит: «Сегодня вожу бесплатно в честь праздника, угощайтесь конфетами, и обязательное пожелание — Айт маарек болсун!» Все пассажиры довольные, и дело не в отмене небольшой оплаты, а в позитивном энергетически посыле», — написала Айнура Толонбай.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/193888/
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