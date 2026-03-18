10:41
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт

Орозо айт — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом. Он символизирует окончание священного месяца Рамазан и завершение поста.

Об особенностях праздника редакции 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.

Что такое Орозо айт?

Это время духовного очищения, благодарности, семейного тепла и щедрости. В этот день люди собираются вместе, молятся, обмениваются поздравлениями и подарками, угощают родных вкусными блюдами и помогают тем, кто в этом нуждается.

Орозо айт празднуется в первый день после окончания Рамазана. Дата зависит от новолуния, поэтому каждый год сдвигается по григорианскому календарю.

Как подготовиться к празднику

День накануне Орозо айта называется «арапа». Во время него принято:

  • жарить боорсоки;
  • убираться дома;
  • готовить красивые наряды для всей семьи;
  • по возможности готовить подарки.

из интернета
Фото из интернета. Айт намаз в мечети

Как правильно встречать праздник?

Он начинается рано утром. Верующие совершают омовение, надевают чистую и красивую одежду и отправляются на праздничную молитву — Айт намаз. Перед ним принято давать милостыню — садака или фитр-садака, чтобы помочь нуждающимся и разделить радость праздника со всеми.

В этот день мусульмане стараются проявлять щедрость и заботу о нуждающихся.

Садака в Орозо айт напоминает людям о благодарности Всевышнему за завершение поста. Помогая другим, верующие делятся своей радостью с теми, кто нуждается в поддержке.

Что можно делать на Орозо айт:

  • принимать гостей и устраивать семейный праздник;
  • дарить подарки и сладости детям, родным;
  • участвовать в молитвах и благотворительных мероприятиях;
  • надевать праздничную одежду и радоваться вместе с близкими.

Что нельзя делать на Орозо айт?

В этот день запрещено голодать, то есть обязательно надо приостановить пост. Если вы хотите восполнить пропущенные дни воздержания, то сделайте это после окончания праздника.

Ссориться, скандалить или выражать злость — праздник считается временем прощения.

Игнорировать нуждающихся — милостыня и помощь бедным обязательны, если у человека есть финансовая возможность.

Употреблять алкоголь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365808/
просмотров: 688
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
18 марта, среда
10:00
Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на ...
09:28
В центре Бишкека 19 марта отключат холодную воду
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 марта, вторник
23:36
Samsung может отказаться от продажи гаджета, раскладывающегося на три части
22:26
Сборная Кыргызстана по вольной борьбе выступит на турнире в Армении
22:04
В Бишкеке начали строить учреждение для детей с инвалидностью
21:43
В Бишкеке увековечат память венгерского ученого-тюрколога Иштвана Мандока
21:22
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар. Ответ мэрии Бишкека