Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт

Орозо айт — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом. Он символизирует окончание священного месяца Рамазан и завершение поста.

Об особенностях праздника редакции 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.

Что такое Орозо айт?

Это время духовного очищения, благодарности, семейного тепла и щедрости. В этот день люди собираются вместе, молятся, обмениваются поздравлениями и подарками, угощают родных вкусными блюдами и помогают тем, кто в этом нуждается.

Орозо айт празднуется в первый день после окончания Рамазана. Дата зависит от новолуния, поэтому каждый год сдвигается по григорианскому календарю.

Как подготовиться к празднику

День накануне Орозо айта называется «арапа». Во время него принято:

жарить боорсоки;

убираться дома;

готовить красивые наряды для всей семьи;

по возможности готовить подарки.

Фото из интернета. Айт намаз в мечети

Как правильно встречать праздник?

Он начинается рано утром. Верующие совершают омовение, надевают чистую и красивую одежду и отправляются на праздничную молитву — Айт намаз. Перед ним принято давать милостыню — садака или фитр-садака, чтобы помочь нуждающимся и разделить радость праздника со всеми.

Читайте по теме Фитр-садака: почему она обязательна для мусульман и как ее правильно платить

В этот день мусульмане стараются проявлять щедрость и заботу о нуждающихся.

Садака в Орозо айт напоминает людям о благодарности Всевышнему за завершение поста. Помогая другим, верующие делятся своей радостью с теми, кто нуждается в поддержке.

Что можно делать на Орозо айт:

принимать гостей и устраивать семейный праздник;

дарить подарки и сладости детям, родным;

участвовать в молитвах и благотворительных мероприятиях;

надевать праздничную одежду и радоваться вместе с близкими.

Что нельзя делать на Орозо айт?

В этот день запрещено голодать, то есть обязательно надо приостановить пост. Если вы хотите восполнить пропущенные дни воздержания, то сделайте это после окончания праздника.

Ссориться, скандалить или выражать злость — праздник считается временем прощения.

Игнорировать нуждающихся — милостыня и помощь бедным обязательны, если у человека есть финансовая возможность.

Употреблять алкоголь.