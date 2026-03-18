Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт

Орозо айт — один из двух главных мусульманских праздников наряду с Курман айтом. Он символизирует окончание священного месяца Рамазан и завершение поста.
Об особенностях праздника редакции 24.kg рассказал представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Абибилла ажы Кадырбердиев.
Что такое Орозо айт?
Это время духовного очищения, благодарности, семейного тепла и щедрости. В этот день люди собираются вместе, молятся, обмениваются поздравлениями и подарками, угощают родных вкусными блюдами и помогают тем, кто в этом нуждается.
Орозо айт празднуется в первый день после окончания Рамазана. Дата зависит от новолуния, поэтому каждый год сдвигается по григорианскому календарю.
Как подготовиться к празднику
День накануне Орозо айта называется «арапа». Во время него принято:
- жарить боорсоки;
- убираться дома;
- готовить красивые наряды для всей семьи;
- по возможности готовить подарки.
Как правильно встречать праздник?
Он начинается рано утром. Верующие совершают омовение, надевают чистую и красивую одежду и отправляются на праздничную молитву — Айт намаз. Перед ним принято давать милостыню — садака или фитр-садака, чтобы помочь нуждающимся и разделить радость праздника со всеми.
В этот день мусульмане стараются проявлять щедрость и заботу о нуждающихся.
Садака в Орозо айт напоминает людям о благодарности Всевышнему за завершение поста. Помогая другим, верующие делятся своей радостью с теми, кто нуждается в поддержке.
Что можно делать на Орозо айт:
- принимать гостей и устраивать семейный праздник;
- дарить подарки и сладости детям, родным;
- участвовать в молитвах и благотворительных мероприятиях;
- надевать праздничную одежду и радоваться вместе с близкими.
Что нельзя делать на Орозо айт?
В этот день запрещено голодать, то есть обязательно надо приостановить пост. Если вы хотите восполнить пропущенные дни воздержания, то сделайте это после окончания праздника.
Ссориться, скандалить или выражать злость — праздник считается временем прощения.
Игнорировать нуждающихся — милостыня и помощь бедным обязательны, если у человека есть финансовая возможность.
Употреблять алкоголь.