Пришлось заплатить почти 700 сомов. Пенсионерка возмущена стоимостью услуг в ЦСМ

Пенсионерка пожаловалась на то, что ей пришлось заплатить 686 сомов, чтобы ей поставили капельницы в ЦСМ № 5. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Мне назначили капельницы на семь дней. Мой врач сказал мне, что за это в клинике ничего платить не нужно, поскольку я пенсионерка. Но в процедурном кабинете с меня взяли 686 сомов. Пришлось молча заплатить, разбираться сил уже нет», — написала она.

Директор ЦСМ № 5 Памир Муратов рассказал 24.kg, что бесплатно услуги оказывают только определенной категории граждан. «Пенсионерка, возможно, не попадает под эти требования. Есть специальный перечень заболеваний, включая инвалидность. Нужно разбираться на месте. Женщина может зайти ко мне в кабинет, мы разберемся. Если деньги за процедуры взяли незаконно, мы вернем их и извинимся», — пообещал медик.

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