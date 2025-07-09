Жители «Горного Ветерка» жалуются на поток грузовиков и пыль

С мая текущего года на территории садоводческого кооператива «Горный Ветерок» в районе Таштар-Ата начали на высокой скорости ездить груженые самосвалы. Об этом редакции 24.kg сообщил читатель.

По словам местных жителей, в результате этого на территории кооператива стоит сильный шум, распространяются вибрации. Поднимается пыль, из-за чего жители не могут открыть окна в жаркую погоду.

«Несмотря на то, что здесь гуляют дети, ходят в магазин по данной улице, машины проезжают с 18.00 до 6.00 каждые пять минут, часто устраивая гонки», — сообщил читатель.

Жители утверждают, что рядом есть асфальтированная дорога в Беш-Кунгей, но водители срезают путь через их район. Некоторые водители реагируют агрессивно при попытках задокументировать происходящее.

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