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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. На остановках общественного транспорта Бишкека творится бардак

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«На улице Ибраимова невозможно подойти к остановке. Приходится выходить на проезжую часть, чтобы сесть на автобус», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Ситуация на остановках города, особенно возле Аламединского рынка, не меняется», — написал читатель.

А этот водитель, по информации очевидца, был в милицейской форме, припарковался возле Свердловского суда прямо на тротуаре.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Кара-Балте машину оставили на разметке пешеходного перехода.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/189037/
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