Чудаки парковки. На остановках общественного транспорта Бишкека творится бардак

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На улице Ибраимова невозможно подойти к остановке. Приходится выходить на проезжую часть, чтобы сесть на автобус», — написал читатель.
«Ситуация на остановках города, особенно возле Аламединского рынка, не меняется», — написал читатель.
А этот водитель, по информации очевидца, был в милицейской форме, припарковался возле Свердловского суда прямо на тротуаре.
В Кара-Балте машину оставили на разметке пешеходного перехода.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.