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Агент 024
Сюжет: COVID-19

Обещанного три года ждут. Квартиры врачам, работающим в красных зонах, не выдали

Квартиры медикам, работающим в красных зонах, так и не выдали. Об этом на своей странице в Facebook сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

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По ее словам, без обещанного жилья остались пять врачей, которые первыми подавали заявки.

«Провели конкурс городской, отобрали, жеребьевку провели, бумаги подписали, но квартиры по факту не выдали. Даже не потрудились сообщить об отказе. Семейный врач, руководитель ГСВ № 4 и мать четверых детей Эльмира Тулекеева подала заявку сразу. В свои 45 лет у нее нет собственного жилья. На момент жеребьевки больше всех она проработала в мобильной бригаде с 23 марта по 23 апреля, в дневном стационаре — в июле. Заболела в июле и августе — дважды ковидной пневмонией, но прошла все три этапа конкурсного отбора и жеребьевки. Сначала в ЦСМ, потом районный и, наконец, городской тур. Выиграла», — пишет Бермет Барыктабасова.

Однако, по ее словам, еще в августе медику отказали в выдаче однокомнатной квартиры.

«Нет слов уже. Как призраки всплывают деяния Минздрава, какая-то трагичная безалаберность, циничность и бездушие присутствуют в отношении родного ведомства к медработникам страны. Медикам надо на износ работать, пройти семь кругов ада, всю полосу препятствий и невзгод профессии в селах и городах, полстраны прошагать пешком или на лошади, выиграть три тура случайного отбора среди таких же собратьев по несчастью. Чтобы потом, когда чудом выздоровела, ей сообщили, что квартиру не дадут. Кстати, «Эмарк Строй» и «Капстрой» какую-то моральную ответственность несут?» — задается вопросом эксперт по доказательной медицине.

В Минздраве пока не комментируют ситуацию.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/188765/
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