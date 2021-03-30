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Агент 024

На тротуаре на проспекте Чуй в Бишкеке из-за разбитой плитки опасно ходить

В Бишкеке на тротуаре на проспекте Чуй в районе улицы Осмонкула из-за разбитой плитки опасно ходить. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Ну вот когда мэрия и службы сделают этот тротуар? Невозможно ходить ни в хорошую погоду, ни в дожди, плитка разбитая, наступаешь на нее — проваливается нога в воду», — написал он.

Ранее бишкекчанка выразила свое недовольство по поводу состояния тротуара возле Ошского рынка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/188029/
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