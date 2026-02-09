20:53
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Агент 024

Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру

Бишкекчане отправляют 24.kg фото с неудовлетворительным состоянием городской инфраструктуры.

По их словам, на пересечении улиц 7 Апреля и Линейной, возле моста, установлен дорожный знак «Парковка запрещена», который в любой момент может упасть.

читателей
Фото читателей

Горожане также обратили внимание на грязную территорию возле Свердловского районного суда на пересечении улиц Московской и Ибраимова. По их словам, на этом же участке разбитый тротуар, что связано с постоянной парковкой автомобилей прямо на пешеходной зоне.

Горожане просят соответствующие службы обратить внимание на указанные проблемы и принять меры.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/361238/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году в Кыргызстане изготовили более 11 тысяч дорожных знаков
Бишкекчане просят убрать бесхозный автомобиль в микрорайоне «Асанбай»
В Бишкеке тротуар возле стройки засыпали песком и перекрыли
Бишкекчанин просит восстановить упавший дорожный знак
В Бишкеке водители устроили парковку на тротуаре
В Бишкеке машины оставили на тротуаре, мешая пешеходам
Тротуар под мостом на улице Байтика Баатыра в Бишкеке превратился в «озеро»
В Бишкеке тротуар заставили машинами
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской
Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Строительство городка &laquo;Алтай&raquo;: горожане жалуются на&nbsp;повреждение дороги Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги
В&nbsp;Бишкеке припаркованные машины заняли всю полосу в&nbsp;микрорайоне &laquo;Восток-5&raquo; В Бишкеке припаркованные машины заняли всю полосу в микрорайоне «Восток-5»
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный&nbsp;яд В Бишкеке на бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный яд
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
20:45
Илон Маск: Первый город на Луне может появиться в течение 10 лет Илон Маск: Первый город на Луне может появиться в течен...
20:26
В России расширят перечень оснований для увольнения мигрантов
20:17
Три тысячи в карман. В БГК недовольны безналичной оплатой в автобусах Бишкека
20:04
Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медалей на Кубке мира
19:51
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов