Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру

Бишкекчане отправляют 24.kg фото с неудовлетворительным состоянием городской инфраструктуры.

По их словам, на пересечении улиц 7 Апреля и Линейной, возле моста, установлен дорожный знак «Парковка запрещена», который в любой момент может упасть. Фото читателей

Горожане также обратили внимание на грязную территорию возле Свердловского районного суда на пересечении улиц Московской и Ибраимова. По их словам, на этом же участке разбитый тротуар, что связано с постоянной парковкой автомобилей прямо на пешеходной зоне.





Горожане просят соответствующие службы обратить внимание на указанные проблемы и принять меры.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.