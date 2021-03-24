Мэрия: Водители троллейбусов в Бишкеке после работы не задерживаются

Водители троллейбусов в Бишкеке после работы не задерживаются в депо. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, очереди на мойке в депо № 1 и № 2 образовались после усиления санитарного контроля.

Однако, по информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», там работают мойщики и водители-перегонщики. Отработавший смену водитель должен просто оставить ключи мастеру, сдать выручку и может идти домой.

Напомним, водители троллейбусов в Бишкеке пожаловались, что их не отпускают домой, пока не приведут в порядок свои транспортные средства.

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