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Агент 024

Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены

В Бишкеке агитационный баннер политической партии вывесили прямо на граффити символа борьбы с семейным насилием. Об этом сообщают пользователи социальных сетях.

«С заботой о городе и горожанах закрыли своими лицами, предвыборными, граффити, которое хоть как-то украшает Бишкек. Художники месяц в жару рисовали, а вы просто так взяли и повесили на нее свой плакат?» — возмутились жители столицы.

От редакции: Когда материал был готов к публикации, стало известно, что штаб партии поспешно снял баннер. Однако извинений не последовало.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187203/
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