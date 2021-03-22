Вместо красивого граффити агитационный баннер. Бишкекчане возмущены

В Бишкеке агитационный баннер политической партии вывесили прямо на граффити символа борьбы с семейным насилием. Об этом сообщают пользователи социальных сетях.

«С заботой о городе и горожанах закрыли своими лицами, предвыборными, граффити, которое хоть как-то украшает Бишкек. Художники месяц в жару рисовали, а вы просто так взяли и повесили на нее свой плакат?» — возмутились жители столицы.

От редакции: Когда материал был готов к публикации, стало известно, что штаб партии поспешно снял баннер. Однако извинений не последовало.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.