Опять поборы. В школе № 42 с родителей требуют деньги на подарок учителю

Родительский комитет средней школы № 42 в Бишкеке требует сдать деньги на день рождения классного руководителя. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читательницы 24.kg. В школе № 42 требуют деньги на подарок учителю

По ее словам, дети вышли в школу только два дня назад, а сборы денег уже начались.

«Родкомитет требует срочно собрать по 400 сомов с каждого ученика — на 8 Марта и день рождения преподавателя 2-го класса. В нем обучаются почти 50 человек. Но не у каждого же родителя есть возможность скидываться. Эти записки детям раздала сама учительница», — написала она.

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