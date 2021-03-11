В мэрии Бишкека рассказали, кто должен разгонять торговцев на велодорожках

В мэрии рассказали, кто должен разгонять торговцев на велодорожках в Бишкеке.

По информации пресс-службы муниципалитета, на участках закреплено по одному сотруднику администрации и МТУ Первомайского района, которые постоянно проводят работы по предотвращению стихийной торговли на велодорожках.

Напомним, читатель пожаловался на то, что на велодорожках на улице Абдрахманова идет торговля.

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