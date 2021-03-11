08:50
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Агент 024

В мэрии Бишкека рассказали, кто должен разгонять торговцев на велодорожках

В мэрии рассказали, кто должен разгонять торговцев на велодорожках в Бишкеке.

По информации пресс-службы муниципалитета, на участках закреплено по одному сотруднику администрации и МТУ Первомайского района, которые постоянно проводят работы по предотвращению стихийной торговли на велодорожках.

Напомним, читатель пожаловался на то, что на велодорожках на улице Абдрахманова идет торговля.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186001/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
Мэрия Бишкека в очередной раз попыталась очистить центр от незаконных объектов
Милиция продолжает штрафовать стихийных торговцев вокруг Ошского рынка
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
На Орто-Сайском рынке ликвидировано 40 стихийных точек торговли
На улице Профсоюзной на незаконных точках продажи выявили 320 литров ГСМ
Ликвидация стихийной торговли. Продавцы отказываются от новых мест
Ликвидация стихийной торговли. Есть факты нападения на сотрудников мэрии
Силомеры, игры, шарики. Мэрия Бишкека проигрывает борьбу со стихийной торговлей
Ликвидация стихийных точек. Торговцам посоветовали искать новые места самим
Популярные новости
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и&nbsp;озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
Местные выборы. На&nbsp;обочине нашли печать участковой избирательной комиссии Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
На&nbsp;велодорожках Бишкека стоят торговцы. В&nbsp;мэрии ничего не&nbsp;могут с&nbsp;ними сделать На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать Чудаки парковки. Бишкекчане интересуются, когда нарушителей начнут наказывать
Бизнес
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
11 марта, четверг
08:46
В Токтогульском районе задержали наркоторговца В Токтогульском районе задержали наркоторговца
08:44
Эксперты ВОЗ изучили побочные эффекты вакцин от COVID-19
08:32
Из-за коронавируса 2020 год назвали самым смертоносным в истории США
08:30
Местные выборы. Партиям, набравшим 15 процентов, вернут залог
08:14
В мэрии Бишкека рассказали, кто должен разгонять торговцев на велодорожках
10 марта, среда
23:50
Основатель бренда OnePlus представил прозрачные наушники Nothing
23:26
Асфальт на улице Боталиева в Бишкеке может провалиться из-за вырытой ямы
23:06
Работу Twitter в России замедлили. Соцсеть может быть полностью заблокирована
22:46
Фильм из Кыргызстана поборется за победу в кинопремии «Ника»