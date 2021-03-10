Пенсионеры Бишкека просят возобновить работу геронтологического центра «Ардагер». Об этом 24.kg сообщила читательница Людмила Понизовная.

По ее словам, центр был закрыт на карантин еще 18 марта 2020 года.

«В нем мы, пенсионеры, пожилые, могли отдохнуть дважды в год. Там мы общались, ставили различные концерты. В центре есть тренажеры, врач, психологи», — отметила она.

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Людмила Понизовная добавила, что обратилась по вопросу возобновления деятельности учреждения в управление соцразвития мэрии Бишкека. «Там ответили, что центр был закрыт до стабилизации эпидемической ситуации в городе, во время карантина в «Ардагере» сделали капитальный ремонт. Вопрос дальнейшего его функционирования будет рассмотрен после улучшения эпидситуации. Но уже в столице все работает, школьники возвращаются к учебе, а о нас забыли?» — интересуется она.

Пенсионеры переживают еще и потому, что геронтологический центр «Ардагер» могут перевести в столичный дом престарелых. «Пока конкретного ответа по этому поводу нам не дали», — добавила она.

Напомним, что городские депутаты неоднократно поднимали вопрос передачи дома престарелых с баланса Министерства труда и социальной защиты на муниципальный. Алмаз Уланов отмечал, что в него можно перевести постояльцев из интерната для престарелых Ленинского района на улице Интергельпо и геронтологического центра «Ардагер».

«Ардагер» — медико-социальное учреждение реабилитационного типа, предназначенное для пожилых жителей столицы. Основное направление — поддержание здорового образа жизни, организация рационального питания, лечения, отдыха и развития творческого потенциала. Центр рассчитан на 80 человек, ежегодно здесь отдыхают порядка 960 человек.

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