17:45
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Агент 024

Пенсионеры Бишкека просят возобновить работу геронтологического центра «Ардагер»

Пенсионеры Бишкека просят возобновить работу геронтологического центра «Ардагер». Об этом 24.kg сообщила читательница Людмила Понизовная.

По ее словам, центр был закрыт на карантин еще 18 марта 2020 года.

«В нем мы, пенсионеры, пожилые, могли отдохнуть дважды в год. Там мы общались, ставили различные концерты. В центре есть тренажеры, врач, психологи», — отметила она.

Читайте по теме
Пенсионеры против перевода геронтологического центра «Ардагер» в дом престарелых

Людмила Понизовная добавила, что обратилась по вопросу возобновления деятельности учреждения в управление соцразвития мэрии Бишкека. «Там ответили, что центр был закрыт до стабилизации эпидемической ситуации в городе, во время карантина в «Ардагере» сделали капитальный ремонт. Вопрос дальнейшего его функционирования будет рассмотрен после улучшения эпидситуации. Но уже в столице все работает, школьники возвращаются к учебе, а о нас забыли?» — интересуется она.

Пенсионеры переживают еще и потому, что геронтологический центр «Ардагер» могут перевести в столичный дом престарелых. «Пока конкретного ответа по этому поводу нам не дали», — добавила она.

Напомним, что городские депутаты неоднократно поднимали вопрос передачи дома престарелых с баланса Министерства труда и социальной защиты на муниципальный. Алмаз Уланов отмечал, что в него можно перевести постояльцев из интерната для престарелых Ленинского района на улице Интергельпо и геронтологического центра «Ардагер».

«Ардагер» — медико-социальное учреждение реабилитационного типа, предназначенное для пожилых жителей столицы. Основное направление — поддержание здорового образа жизни, организация рационального питания, лечения, отдыха и развития творческого потенциала. Центр рассчитан на 80 человек, ежегодно здесь отдыхают порядка 960 человек.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/185973/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке оштрафовали за мусор перевозчиков и предпринимателей
Мэрия Бишкека в очередной раз попыталась очистить центр от незаконных объектов
Первое заседание штаба по выборам депутатов в горкенеш прошло в Бишкеке
Дворникам «Тазалыка» в Бишкеке повысили зарплату
Бесплатно модные прически сделали постояльцам дома престарелых в Бишкеке
Мэрия Бишкека планирует отремонтировать тротуары на 17 улицах
В мэрии рассказали, как можно записаться на личный прием к главе горздрава
С начала года на водителей общественного транспорта пожаловался 21 бишкекчанин
Жумабек Салымбеков предложил городу построить детсад в жилмассиве возле «Дордоя»
Общежитие для выпускников детдомов построят в столичном жилмассиве «Учкун»
Популярные новости
Возобновление обучения в&nbsp;Бишкеке. Школы не&nbsp;могут требовать ношения формы Возобновление обучения в Бишкеке. Школы не могут требовать ношения формы
Попрошайки занимают целую полосу автодороги. Бишкекчанин возмущен Попрошайки занимают целую полосу автодороги. Бишкекчанин возмущен
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и&nbsp;озеро Ара-Коль Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
Местные выборы. На&nbsp;обочине нашли печать участковой избирательной комиссии Местные выборы. На обочине нашли печать участковой избирательной комиссии
Бизнес
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
10 марта, среда
17:31
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура Девять лет лишения свободы для министра обороны просит...
17:25
Садыр Жапаров: Различные экстремистские движения подорвали ценность ислама
17:24
Антонина Шевченко поднялась на одну позицию в рейтинге UFC
17:21
Перекрытие дорог в Жумгале. С митингующими встретились представители Минтранса
16:48
Томаты и арахис. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти продукты