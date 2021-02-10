Электронный дневник за 245 сомов. Родители школьников возмущены

С родителей учеников школы имени Ленина в городе Кара-Суу требуют сдать за электронный дневник по 245 сомов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Мы считаем, что эта оплата вообще незаконна. Наши дети, несмотря на электронный дневник, носят в школу обыкновенный бумажный дневник, так зачем с нас требуют сдать деньги? В нашей школе учатся больше 3 тысяч учеников, это какая огромная сумма получается», — возмущается родительница.

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Она добавила, что, кроме этого, родители приобрели антисептики, медицинские маски, бесконтактный термометр для класса.

«Теперь снова с нас требуют сдать деньги на охрану, попечительский взнос и электронный дневник. Вся проблема в том, что нет надлежащего органа, чтобы проверить, что творится в школах», — добавил она.

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