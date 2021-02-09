Без компенсации. Новым пунктом в договоре обеспокоены торговцы рынка «Оберон»

Арендаторы рынка «Оберон» обеспокоены новым пунктом, который включен в договор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, продавцы получили новые договоры.

«В документ добавили пункт, в котором говорится, что если будут реконструировать рынок, то никакой компенсации не будет. Раньше обещали новое место, теперь же ничего», — сказал читатель.

Он добавил, что уже идут разговоры о реконструкции «Оберона» в более современный комплекс. «Получается, что тем, кто купил там контейнеры, ничего не достанется?» — интересуется читатель.

Отметим, что «Оберон» находится на территории Орто-Сайского рынка.

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