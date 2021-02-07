Мгновения жизни. В предгорьях от Бишкека до Орловки и зимний Узген

На улице потеплело, но зима все нас не отпускает. Поэтому наши виртуальные путешествия по Кыргызстану пока еще и выходят снежно-морозные. Но многих это совсем не удерживает дома.
Один из них — Владислав Ногай, один из наших постоянных авторов. Он сделал фотографию предгорий, проехав от Бишкека до Орловки. И доказал — зимой наши горы не менее прекрасны, чем в любое другое время года.
Абдрахман Сализов тоже выбрался из дома и сделал интересные фотографии Ала-Арчинского водохранилища.
По дороге из Токмака на Иссык-Куль сделала свои фотографии Назира Альмухамедова.
И раз уж разговор зашел об Иссык-Куле, то заглянем в зимнее Барскоонское ущелье. Там побывал Дмитрий Помещиков.
Не забываем о юге республики. Таким увидел самый известный памятник архитектуры Узгена Урмат Чырмашев.
И еще одна фотография с юга — из города Ош. Анара Джоробаева запечатлела зимний Сулайман-Тоо.
Надеемся, вам понравилось наше путешествие по зимнему Кыргызстану. Помните, что автором следующего может стать любой. Сделать это просто.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.