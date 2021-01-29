Ограждение парковочных мест в «Асанбае». Мэрия ответила бишкекчанину

Ограждение парковочных мест в микрорайоне «Асанбай» незаконно. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, МП «Бишкекглавархитектура» каких-либо разрешительных документов на организацию парковки и установку металлических конструкций на улице Айтиева, 17/1, не выдавало.

В мэрии напомнили, что в градостроительном заключении на организацию парковки указано о запрете установки каких-либо ограждений.

Что будет с уже установленными конструкциями, в пресс-службе не сообщили.

Напомним, накануне читатель сообщил, что возле магазина перекрыли парковочные места.

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