Творится бардак. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны

В Бишкеке жители многоэтажного дома по улице Усенбаева, 3, жалуются на притоны, которые находятся в их подъезде. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читательницы 24.kg. Жители многоэтажного дома в Бишкеке пожаловались на притоны

По ее словам, раньше в жилом помещении было много посуточных квартир, сейчас осталось только три.

«Мы потихоньку боремся, но есть владельцы трех квартир, которых «крышуют» определенные люди. Мы хотим это искоренить, у нас растут дети, боимся за них. Люди, содержащие притоны, ничего не боятся. Все это длится годами — пьянство, непонятные люди, проститутки, одним словом бардак. Но правоохранители просят доказательства. Жители дома хотят уже выйти на мирный митинг из-за этого всего, нас никто не слышит», — заявила женщина.

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