10:01
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Происшествия

Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали сутенершу

Во время рейда «Притон» сотрудники УУР ГУВД Бишкека выявили женщину, организовавшую притон. Там оказывали интимные услуги. Возбудили дело по статье «Содействие занятию проституцией» УК КР.

В помещении, где присутствовали женщины, оказывающие интимные услуги, провели обыск. Установлено, что они платили организатору притона Ж.Г. 50 процентов от полученной суммы за предоставленные условия. Женщинам выписали протокол по статье «Занятие проституцией» Кодекса о правонарушениях КР. Сутенершу водворили в ИВС — следствие продолжается.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340798/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ пресек деятельность подпольного притона в Бишкеке
Более 350 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за одну неделю
Вовлекали девочек в занятие проституцией. Подозреваемая дала взятку милиционеру
Более 150 пьяных водителей выявили в Чуйской области за месяц
На Ошском рынке прошел рейд для предотвращения незаконной торговли лягушками
Налоговая служба выявила нелегальных производителей мебели в ходе рейда
Незаконный лов рыбы. Правонарушители оштрафованы на 15 тысяч сомов
Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Более 300 пьяных водителей выявили в Кыргызстане за прошлую неделю
В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели ночные рейды. Какие нарушения выявили
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
В&nbsp;Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Бизнес
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
25 августа, понедельник
09:55
Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали сутенершу Брала половину суммы с путан — в Бишкеке задержали суте...
09:51
Автодорога Балыкчи- Боконбаево-Каракол открыта в обе стороны
09:48
В I полугодии Кыргызстан вновь демонстрирует рост промышленного производства
09:35
В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
09:34
Кыргызстан не подпадает под действие программы о залоге для виз В1/В2 в США