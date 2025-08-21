ГКНБ пресек деятельность подпольного притона в Бишкеке

ГКНБ КР 15 августа пресечена противоправная деятельность в гостевом доме «Восток», расположенном по адресу: город Бишкек, улица Осмонкула, дом № 9.

Под видом гостиничного сервиса на протяжении последних пяти лет в данном заведении осуществлялось предоставление интим-услуг. Преступная деятельность маскировалась под законную, что позволяло участникам избегать внимания правоохранительных органов.

Во время проверки установлены факты крайней антисанитарии, отсутствие элементарных санитарных норм и гигиены. Кроме того, получена информация об употреблении психотропных веществ со стороны отдельных посетителей и персонала. Данные сведения в настоящее время тщательно проверяются.

В результате проведенных мероприятий задержаны лица, оказывавшие интим-услуги: А.к.А., 1998 года рождения, Т.к.А., 2005 года рождения, А.к.Г., 2003 года рождения, Ч.В.И., 1999 года рождения, Г.А.Д., 1997 года рождения, А.З.О., 1995 года рождения, которые в дальнейшем были переданы в Свердловское РУВД города Бишкека для привлечения к административному наказанию.

Кроме этого, установлены администраторы заведения — Я.А.И., 1981 года рождения, и К.Э.Р., 1978 года рождения, в отношении которых продолжаются следственные мероприятия.

А также 16 августа 2025 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР организатор преступной деятельности — гражданин КР Канатбек Жумабеков (1978 года рождения), который систематически создавал условия для оказания интим-услуг и получал доход от этой деятельности.

Вместе с тем рассматривается ответственность владельца гостевого дома «Восток» О.З.К., 1976 года рождения.

ГКНБ КР решительно заявляет, что подобные формы противоправной деятельности подрывают моральные устои общества, способствуют деградации молодежи и создают угрозу здоровью граждан, вовлечение женщин, в том числе несовершеннолетних, в незаконную деятельность.

ГКНБ КР призывает граждан проявлять сознательность и сообщать о подобных фактах. Только совместными усилиями можно искоренить аморальные явления, подрывающие общественное здоровье и безопасность.