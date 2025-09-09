Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать

Жители дома № 142 по улице Суюмбаева в Бишкеке обратились в Генеральную прокуратуру с настоятельной просьбой принять незамедлительные меры по факту организации притона в их многоквартирном доме. Об этом вопиющем нарушении общественного порядка и морали они рассказали корреспонденту 24.kg.

По словам обеспокоенных жильцов, их терпение иссякло. В подъезде № 6, в квартирах № 56 и № 59, неизвестные лица систематически организуют место для оказания интимных услуг за деньги.

«Все соседи знают, что в эти квартиры постоянно приходят незнакомые люди для совершения противоправных действий сексуального характера», — делятся жильцы. Они описывают удручающую картину: мужчины, ожидающие приглашения от женщин, справляющие нужду прямо у подъезда, постоянный мусор из пустых бутылок и бытовых отходов в местах общего пользования.

Одна из жительниц рассказала, что лично наблюдала трех девушек, постоянно «работающих» в квартире № 56. С иронией она добавила: «Доходит до маразма, когда они жгут арчу для очищения помещения. Видимо, так они пытаются очищать и свою ауру».

Жильцы утверждают, что хозяйка квартир, несмотря на то что они оформлены на мужчину, прекрасно осведомлена о происходящем, но не предпринимает никаких шагов для пресечения незаконной деятельности.

Бессилие участковой милиции и теневые схемы

Это не первая попытка жильцов бороться с беспределом. «Три-четыре года назад приезжал ОМОН и выселил нескольких лиц, занимающихся проституцией. Но прошло немного времени, и снова появились уже другие», — вспоминают соседи. Неоднократные вызовы милиции не приносят должного результата: при проведении проверок двери квартир остаются закрытыми. У жильцов сложилось впечатление, что обитателей притона заранее предупреждают о приезде правоохранителей.

«О наших планах вызвать участковых они могут узнавать из WhatsApp-чата, в котором часто обсуждаются меры, принимаемые нами для борьбы с этим притоном», — предполагают жители. В качестве доказательства они приводят случай, когда после обсуждения в чате обращения к СМИ, одна из девушек, проживающих в одной из квартир, в ту же ночь поспешно покинула дом с чемоданом. «У нас сложилось впечатление, что жильцам тех квартир было дано поручение временно затаиться», — добавляют жильцы, подчеркивая системность проблемы.

Угроза общественной безопасности и психического здоровья детей

Помимо нарушения общественного порядка, притон создает серьезную угрозу безопасности. Одна из молодых соседок рассказала, что мужчины приставали и к ней, что привело к психологической травме.

Жильцы опасаются за своих детей, чье психическое здоровье может быть подорвано постоянным соприкосновением с такой средой. Они ссылаются на заявления ГКНБ, который ранее подчеркивал, что подобные формы противоправной деятельности «подрывают моральные устои общества, способствуют деградации молодежи и создают угрозу здоровью граждан, вовлекая женщин, в том числе несовершеннолетних, в незаконную деятельность». Однако даже звонок в ГКНБ, по словам жильцов, не принес ощутимых результатов.

Фото из личного архива жителей. Дом № 142

Требования к прокуратуре и параллельные рейды

На основании изложенных фактов жильцы дома на Суюмбаева просят Генеральную прокуратуру:

Принять незамедлительные меры прокурорского реагирования по факту проституции в указанных квартирах.

Провести проверку деятельности хозяев квартир и при необходимости принять меры воздействия.

Проконтролировать действия участковой милиции для обеспечения надлежащего пресечения противоправной деятельности.

Обеспечить прекращение незаконной деятельности и восстановить безопасную и спокойную среду для жителей дома.

Тем временем сотрудники управления уголовного розыска ГУВД города Бишкека совместно с районными управлениями внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Притон». Целью рейда было выявление и пресечение фактов организации и содержания притонов, а также лиц, систематически предоставляющих интимные услуги.

В ходе рейда были проверены адреса, ранее находившиеся в поле зрения правоохранительных органов, а также объекты повышенного риска: сауны, гостиницы и квартиры, сдаваемые посуточно.

По итогам рейда в УВД районов были доставлены 36 женщин, занимавшихся предоставлением интимных услуг. С ними проведены профилактические беседы и разъяснительные мероприятия. Составлено 12 административных протоколов по статье 109 Кодекса КР о правонарушениях «Занятие проституцией».