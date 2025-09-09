11:25
Происшествия

За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин

Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД города Бишкека совместно с районными управлениями внутренних дел провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Притон».

Цель рейда — выявление и пресечение фактов организации и содержания притонов, а также лиц, систематически предоставляющих интимные услуги.

В ходе рейда оперативники проверили адреса, находившиеся ранее в поле зрения правоохранительных органов, а также объекты повышенного риска: сауны, гостиницы и квартиры, сдаваемые посуточно.

По итогам рейда в УВД районов доставлены 36 женщин, которые занимались предоставлением интим-услуг. С ними проведены профилактические беседы и разъяснительные мероприятия.

Составлено 12 административных протоколов по статье 109 Кодекса КР о правонарушениях «Занятие проституцией».
