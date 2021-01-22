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Агент 024

Студентов колледжа Академии туризма заставляют платить за экзамен

Родители одного из студентов колледжа Академии туризма заявляют, что нужно скинуться на экзамен по предмету, которого не было в учебной программе. Об этом они рассказали 24.kg.

По их словам, юноша учится на третьем курсе. Они сдавали экзамены онлайн во время пандемии. «А сейчас учебное управление уведомляет всю группу о том, что они тогда не сдали один предмет, получили «неуд». Теперь всем говорят, что у них дедлайн и нужно срочно каждому оплатить по 2 тысячи 42 сома», — отмечают родители.

Как пояснил староста группы в студенческом чате, оценки уже проставлены, но если до 22 января плату не внесут, то эти отметки удалят. «Но студенты говорят, что они абсолютно не помнят, был ли такой предмет у них вообще на курсе», — подчеркнули обратившиеся.

В учебной части колледжа 24.kg заявили, что ни о каком сборе денег не знают и что сессия завершилась. Пересдачи еще не начались. Пообещали выяснить.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/180869/
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