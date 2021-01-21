Жители Достука грозят перекрыть дорогу. Больше 12 часов они сидят без света

Жители села Достук Чуйской области больше 12 часов сидят без света. Об этом в Facebook сообщила пользователь Антонина Гвоздева. По ее словам, энергетики игнорируют жалобы граждан и не спешат возобновлять подачу электричества.

«Пока еще уважаемая Аламединская РЭС, в селе Достук проживают дети, которые учатся онлайн, старики, больные люди и просто те, кто зависит от электроэнергии, так как без нее нет ни воды, ни еды. В 8.30, позвонив вам, я услышала ответ, что произошло аварийное отключение, и что сейчас линию осматривают. Перезвонив через два часа, я услышала тот же ответ! Насколько компетентны ваши люди, которые два часа не могут найти неисправность?» — пишет она.

По словам жительницы села, отключение произошло накануне поздней ночью. Перебои с электроснабжением в селе, отмечает она, происходят постоянно.

«Где дежурные бригады? Где начальники? Несколько дней назад при очередном отключении на мою просьбу дать номер начальника в РЭС мне сказали, что у них его нет! Видимо, поэтому так отвратительно и работают, что некому контролировать выполнение их прямых обязанностей! Прекратите издеваться над людьми и начните работать! Или единственный способ обратить внимание на проблемы — это перекрывать дороги и жечь покрышки, как это делали недавно жители новостройки?» — задается вопросом Гвоздева.

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