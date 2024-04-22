Нет техники безопасности. Бишкекчане жалуются на компанию «Аалам строй»

Бишкекчанин жалуется на объект строительной компании «Аалам строй». Об этом он сообщил 24.kg.
По словам горожанина, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова вырыт котлован, но огородили его недобросовестно. Кроме того, строительная компания «Аалам строй» не представила разрешительных документов на строительство.
«Я собственник участка по соседству. Они не согласовали строительство с соседями. Котлован огорожен, но там есть дыры, куда могут упасть дети», — рассказал мужчина.
«Они начали незаконное строительство», — считает бишкекчанин.
- Представители строительной компании «Аалам строй» могут связаться с редакцией 24.kg, чтобы высказать свою версию инцидента.
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