Конфликт на авторынке в Военно-Антоновке. Арендаторы возмущены повышением цен

Арендаторы авторынка «Азамат», который находится в селе Военно-Антоновка, возмущены повышением цен. Об этом 24.kg сообщили они сами.

По их словам, стоимость места под навесом выросла на 280 сомов и теперь составляет 2 тысячи 280 сомов. Арендаторы возмущаются, что цены повысили без согласования с ними. А их поставили перед фактом.

Продавцы отмечают, что директора рынка им пояснили — взяли кредиты, поэтому вынуждены были поднять и арендную плату.

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