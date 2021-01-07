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Агент 024

Бишкекчанам, оставшимся без отопления, отремонтируют систему

В многоэтажном доме по улице Чокморова, 185 после 11 января начнется ремонт отопительной системы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкектеплосети.

Ранее жители пожаловались, что вынуждены дома ходить в теплой одежде из-за плохого отопления, но при этом оплачивать тариф по полной стоимости.

«Накануне состоялась выездная комиссия с участием представителей Бишкектеплосети, столичного горкенеша, сотрудников Бишкекглавархитектуры и жителей дома. Обследование установило, что в связи с продолжительным сроком службы (с 1973 года) выработавшие временной ресурс трубопроводы не обеспечивают должной циркуляции по ряду стояков. Ремонтный персонал теплоснабжающей организации готов приступить к их замене по мере предоставления доступа в квартиры. Проведение мероприятий совместно с жителями намечено на 11 января 2021 года», — отметили в Бишкектеплосети.

В связи с временным ограничением подачи тепла на период замены труб жителям дома произведут перерасчет. Также его проведут абонентам, недополучившим тепловую энергию.

В Бишкектеплосети добавили, что по вопросам отопления и горячей воды абоненты могут обратиться в службу поддержки потребителей по номерам: 1980 и 0312611169.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/179107/
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