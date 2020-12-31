Водители междугородних такси завысили цену за проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он сейчас направляется в Чолпон-Ату. «Обычно за дорогу платил 280 сомов, а сегодня взяли 350 сомов, с некоторых по 400. Касса сегодня почему-то закрыта. Я живу в Чолпон-Ате, но работаю в столице. Хотел уехать домой, чтобы встретить Новый год с семьей, однако тут водители сами установили цены. Маршруток мало, и этим они пользуются», — рассказал мужчина.