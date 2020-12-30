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Агент 024

Езда по встречке и на красный свет. Водители такси нарушают ПДД

Читатели 24.kg продолжают присылать видео с нарушениями Правил дорожного движения.

На улице Асаналиева в Бишкеке водитель такси ехал по полосе встречного движения.

В городе Джалал-Абаде водитель службы такси на Hyundai Getz (04KG 289ADV) остановился на разметке пешеходного перехода. «Сотрудники ООБДД, наведите порядок. Мэрия, когда уже установите камеры «Безопасного города»?» — написал автор фото.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушитель ПДД

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/178449/
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