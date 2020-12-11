Посетители ИК № 27 не могут попасть на свидание даже с результатом ПЦР-анализа

Посетителей исправительной колонии № 27 в Молдовановке не пропускают на свидание даже со справкой о сдаче ПЦР-анализа. Об этом 24.kg сообщил читатель Валихан Булекбаев.

По его словам, сегодня они с матерью должны были навестить одного из осужденных, но на КПП их не пропустили.

«У нас есть результаты ПЦР-анализа, но тут говорят, что нужен другой — платный, а мы сдавали его в государственной больнице. Поэтому не пропускают. Какая разница? Нас и так загоняли с этими анализами. Сначала мы приехали в Сокулук и хотели сдать тест, но нам отказали и отправили в ЦГСЭН на улице Скрябина в Бишкеке, здесь тоже получили отказ и снова вернулись по месту прописки. С горем пополам сдали тест. Но даже при наличии справки на свидание в ИК № 27 не пускают», — рассказал он.

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