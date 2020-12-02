На скользкие тротуары в центре Бишкека пожаловалась горожанка

Жительница Бишкека пожаловалась на скользкие тротуары в центре столицы. Своим возмущением Юлия Фролова поделилась на Facebook.

Горожанка задается вопросом, кто следит за состоянием тротуаров.

«Зачем ездить на каток, когда у нас прямо в центре города можно покататься? Мне вот интересно, у нас кто-нибудь вообще следит за состоянием тротуаров? Это при том, что это один из центральных районов — пересечение проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Даже я, будучи молодой, шла еле как, чтобы только не навернуться. Как передвигаться пожилым людям?» — задается вопросом она.

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