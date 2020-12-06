Мгновения жизни. Осенняя меланхолия и ажурные облака

В Кыргызстане наступила календарная зима, хотя к нам она пришла еще в середине ноября и попугала морозами. Сегодня же мы решили окончательно попрощаться с теплой осенью, которую наверняка многие хорошо помнят.

В основном все время мы проведем в Бишкеке. Для начала немного погрустим, как и положено осенью, с частым гостем рубрики Евгением.

Осеннюю аллею в Бишкеке запечатлел и Алмаз Карабалаев.

Фото Алмаза Карабалаева. Осень в Бишкеке

Живописные фотографии, которые делает по всей республике Владислав Ногай, всегда удивляют и восхищают. На этот раз он запечатлел все буйство осени в столичном парке Победы.

Полюбуемся необычными облаками, которые попались в объектив камеры бишкекчанки Сони Айдарбаевой.

Теперь выберемся все-таки из Бишкека и заглянем в осеннее село Арашан. Фотографии там сделала Саламат Каныбекова.

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Надеемся, что наше путешествие в осень не оставило вас равнодушными. Кстати, стать автором рубрики «Мгновения жизни» может каждый. Тем более сделать это просто.

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