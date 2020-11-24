13:22
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Агент 024

Центр медико-социальной экспертной комиссии недоступен для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью сталкиваются с трудностями, чтобы попасть в медико-социальную экспертную комиссию в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Для того чтобы обратиться в центр, необходимо одолеть большое количество препятствий, так как двери основного входа закрыты. Сначала нужно подняться на второй этаж по лестницам, потом пройти до другого лестничного пролета и опять спуститься по лестницам, и это мне — человеку с ограниченными возможностями здоровья», — отметил он.

Читатель добавил, что здание относится к факультету усовершенствования врачей Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. «Сотрудники РЦМСЭ заявили нам, что Министерство здравоохранения игнорирует какие-либо просьбы по открытию дверей для удобства ЛОВЗ», — подчеркнул он.

По словам читателя, такое отношение к лицам с инвалидностью причиняет им как физические, так и моральные страдания.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/174249/
просмотров: 167
Версия для печати
Материалы по теме
Еще один митинг в Бишкеке: на акцию протеста вышли люди с инвалидностью
В Кыргызстане за квартал трудоустроили 113 человек с инвалидностью
Медицинские услуги в Кыргызстане не отвечают потребностям детей с инвалидностью
Когда ты не такой, как все. В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе
Нет политической воли, или Почему равные возможности существуют только на бумаге
Лицам с инвалидностью расскажут, как правильно защищать свои права
Как помогала врачам жена посла Великобритании и почему она восхищена волонтерами
В ГРС рассказали о доступности центров обслуживания населения для ЛОВЗ
Недоступная среда. ЛОВЗ жалуются на условия в столичном ЦОН
В Бишкеке открыли социальный магазин, где продают изделия ручной работы от ЛОВЗ
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке пассажирка напала на&nbsp;водителя маршрутки В Бишкеке пассажирка напала на водителя маршрутки
Мгновения жизни. Прекрасный Сары-Челек и&nbsp;алые маки Иссык-Куля Мгновения жизни. Прекрасный Сары-Челек и алые маки Иссык-Куля
Никто не&nbsp;покупает животных. Ситуация на&nbsp;скотном рынке Токмака Никто не покупает животных. Ситуация на скотном рынке Токмака
Бизнес
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
Быстрый автокредит от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; новые возможности для кыргызстанцев Быстрый автокредит от «Бай-Тушума» — новые возможности для кыргызстанцев
На&nbsp;благотворительные средства в&nbsp;Таласе построили дошкольный комплекс на&nbsp;200 мест На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест
24 ноября, вторник
13:10
В конституционном совещании рассматривают политические права граждан В конституционном совещании рассматривают политические...
13:08
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
12:59
Центр медико-социальной экспертной комиссии недоступен для лиц с инвалидностью
12:54
Балбак Тулобаев извинился за назначение акима Октябрьского района
12:54
Омурбек Текебаев назвал лишение его мандата политическим решением суда