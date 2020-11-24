Центр медико-социальной экспертной комиссии недоступен для лиц с инвалидностью

Лица с инвалидностью сталкиваются с трудностями, чтобы попасть в медико-социальную экспертную комиссию в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Для того чтобы обратиться в центр, необходимо одолеть большое количество препятствий, так как двери основного входа закрыты. Сначала нужно подняться на второй этаж по лестницам, потом пройти до другого лестничного пролета и опять спуститься по лестницам, и это мне — человеку с ограниченными возможностями здоровья», — отметил он.

Читатель добавил, что здание относится к факультету усовершенствования врачей Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. «Сотрудники РЦМСЭ заявили нам, что Министерство здравоохранения игнорирует какие-либо просьбы по открытию дверей для удобства ЛОВЗ», — подчеркнул он.

По словам читателя, такое отношение к лицам с инвалидностью причиняет им как физические, так и моральные страдания.

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