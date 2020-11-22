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Мгновения жизни. Прекрасный Сары-Челек и алые маки Иссык-Куля

На улице неприятная погода и совсем уже нас затягивает в зиму. В такие дни все чаще вспоминаешь летние дни. И сегодня мы немного погреемся воспоминаниями с помощью наших авторов. Озера — популярные места для отдыха и походов, поэтому сегодня они главные герои нашей рубрики.

Начнем с Чуйской области. В Иссык-Атинском районе есть горное озеро Кок-Мойнок. Туда и совершил поход Алмаз Карабалаев.

Естественно, без Иссык-Куля мы не обойдемся. Светлана Симоненко запечатлела озеро в районе Чок-Тала.

О мощных грозах, которые сотрясают Иссык-Куль, многие знают не понаслышке. Одну из них и запечатлели в конце сентября Данияр и Айжана.

И еще немного ненастного Иссык-Куля от Нурлана Алымбаева.

Нурлана Алымбаева
Фото Нурлана Алымбаева. Иссык-Куль

Но отвлечемся от непогоды и вернемся в теплые дни, когда цвели одни из символов Иссык-Куля — алые маки. Их запечатлел Андрей Абрамов.

Андрея Абрамова
Фото Андрея Абрамова. Алые маки Иссык-Куля

Переберемся на южный берег, который набирает в последнее время популярность среди туристов. Фотографии в Джети-Огузском районе сделал Василий Павлов.

Добраться до прекрасного горного озера Сары-Челек, расположенного в Джалал-Абадской области, и сделать прекрасные фотографии смог Евгений Липкин.

Надеемся, мы хоть немного вас отогрели. Хотя и зимой много возможностей насладиться прекрасной природой Кыргызстана. Поделиться фотографиями и видеороликами красоты нашей республики со всеми читателями 24.kg очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/173353/
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