Мгновения жизни. Прекрасный Сары-Челек и алые маки Иссык-Куля

На улице неприятная погода и совсем уже нас затягивает в зиму. В такие дни все чаще вспоминаешь летние дни. И сегодня мы немного погреемся воспоминаниями с помощью наших авторов. Озера — популярные места для отдыха и походов, поэтому сегодня они главные герои нашей рубрики.

Начнем с Чуйской области. В Иссык-Атинском районе есть горное озеро Кок-Мойнок. Туда и совершил поход Алмаз Карабалаев.

Естественно, без Иссык-Куля мы не обойдемся. Светлана Симоненко запечатлела озеро в районе Чок-Тала.

О мощных грозах, которые сотрясают Иссык-Куль, многие знают не понаслышке. Одну из них и запечатлели в конце сентября Данияр и Айжана.

И еще немного ненастного Иссык-Куля от Нурлана Алымбаева.

Фото Нурлана Алымбаева. Иссык-Куль

Но отвлечемся от непогоды и вернемся в теплые дни, когда цвели одни из символов Иссык-Куля — алые маки. Их запечатлел Андрей Абрамов.

Фото Андрея Абрамова. Алые маки Иссык-Куля

Переберемся на южный берег, который набирает в последнее время популярность среди туристов. Фотографии в Джети-Огузском районе сделал Василий Павлов.

Добраться до прекрасного горного озера Сары-Челек, расположенного в Джалал-Абадской области, и сделать прекрасные фотографии смог Евгений Липкин.

Надеемся, мы хоть немного вас отогрели. Хотя и зимой много возможностей насладиться прекрасной природой Кыргызстана. Поделиться фотографиями и видеороликами красоты нашей республики со всеми читателями 24.kg очень просто.

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