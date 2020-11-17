Житель Ноокатского района пожаловался на очередь у здания загса

Житель Ноокатского района Ошской области пожаловался на очередь у здания загса. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в районе с населением более 200 тысяч человек существует только одно здание органа записи актов гражданского состояния. В связи с чем здесь круглый год люди вынуждены часами стоять в очереди.

«Несмотря на пандемию, у здания стоит толпа. Для соблюдения социальной дистанции условий нет, маски носят только единицы. Я пришел в 9.00. Сейчас 11.00. Никаких движений нет. Прошу вышестоящие органы решить этот вопрос», — рассказал гражданин.

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