22:44
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Агент 024

Житель Ноокатского района пожаловался на очередь у здания загса

Житель Ноокатского района Ошской области пожаловался на очередь у здания загса. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в районе с населением более 200 тысяч человек существует только одно здание органа записи актов гражданского состояния. В связи с чем здесь круглый год люди вынуждены часами стоять в очереди.

«Несмотря на пандемию, у здания стоит толпа. Для соблюдения социальной дистанции условий нет, маски носят только единицы. Я пришел в 9.00. Сейчас 11.00. Никаких движений нет. Прошу вышестоящие органы решить этот вопрос», — рассказал гражданин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/173311/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкекском центральном дворце бракосочетания протекает кровля
Врачу из Нооката, которая полгода находится в коме из-за COVID-19, окажут помощь
Подписаны законы об актах гражданского состояния
В Ноокатском районе задержали подозреваемого в краже золота и 150 тысяч сомов
В Ноокате милиционеры спасли ребенка, упавшего в канал
В Ноокенском районе задержали подозреваемых в краже 37 тонн нефти
В Ноокате 67 человек с подозрением на коронавирус выпишут из обсерватора
ЧС в Ноокате. Появилось первое видео из закрытого района
Проверить подлинность документов загса можно онлайн
В Кыргызстане не хватает центров обслуживания населения
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Золотая осень в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;на&nbsp;Иссык-Куле Мгновения жизни. Золотая осень в Бишкеке и на Иссык-Куле
Чудаки парковки. Из-за минивэна на&nbsp;тротуаре пришлось выходить на&nbsp;дорогу Чудаки парковки. Из-за минивэна на тротуаре пришлось выходить на дорогу
В&nbsp;селе Орто-Сай после ремонта ширина дороги сократилась на&nbsp;полметра В селе Орто-Сай после ремонта ширина дороги сократилась на полметра
Бизнес
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
17 ноября, вторник
22:25
80 депутатов инициировали закон о референдуме по изменению Конституции 80 депутатов инициировали закон о референдуме по измене...
22:23
Налоговики просят проверять пачки сигарет перед покупкой. Может быть контрафакт
22:02
Реабилитационному центру для детей с инвалидностью на Иссык-Куле нужна помощь
21:46
Житель Ноокатского района пожаловался на очередь у здания загса
21:28
На Иссык-Куле зарегистрировано 134 аварии с участием скота