Большое скопление патрульных машин в Бишкеке напугало горожан. Что это было?

Большое скопление патрульных машин в Бишкеке, собравшихся ранним утром на перекрестке улиц Абдрахманова и Московской, встревожило жителей столицы. Видео 24.kg прислал читатель.

«Сегодня примерно в 5.00 я, как и многие, проснулся от звуков сирены. Подошел к окну и увидел свет от включенных проблесковых маячков. Услышал какой-то шум и скопление милицейских машин. Честно говоря, испугался, учитывая последние события в стране. Что это было? Кого-то арестовали? Ловили преступников?» — задается вопросами читатель.

В пресс-службе ГУВД Бишкека редакции сообщили, что никаких задержаний на перекрестке улиц Абдрахманова и Московской минувшей ночью и утром не было. Бишкекчан напугал рейд патрульной милиции, направленный на профилактику ДТП.

«Причин для опасений нет. Сегодня рано утром сотрудники патрульной милиции проводили профилактические мероприятия по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей. Указанный перекресток всего лишь был выбран ими как место сбора», — прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

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