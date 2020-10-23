13:02
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Агент 024

Большое скопление патрульных машин в Бишкеке напугало горожан. Что это было?

Большое скопление патрульных машин в Бишкеке, собравшихся ранним утром на перекрестке улиц Абдрахманова и Московской, встревожило жителей столицы. Видео 24.kg прислал читатель.

«Сегодня примерно в 5.00 я, как и многие, проснулся от звуков сирены. Подошел к окну и увидел свет от включенных проблесковых маячков.  Услышал какой-то шум и скопление милицейских машин. Честно говоря, испугался, учитывая последние события в стране. Что это было? Кого-то арестовали? Ловили преступников?» — задается вопросами читатель.

В пресс-службе ГУВД Бишкека редакции сообщили, что никаких задержаний на перекрестке улиц Абдрахманова и Московской минувшей ночью и утром не было. Бишкекчан напугал рейд патрульной милиции, направленный на профилактику ДТП.

«Причин для опасений нет. Сегодня рано утром сотрудники патрульной милиции проводили профилактические мероприятия по выявлению водителей, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей. Указанный перекресток всего лишь был выбран ими как место сбора», — прокомментировал произошедшее начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/170480/
просмотров: 2594
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные фрукты на сумму свыше 700 тысяч сомов
МЧС призывает водителей быть внимательными в поездке по горным дорогам: опасно
В ГУВД столицы ответили на жалобу пострадавшего в ДТП о бездействии органов
Милиция Бишкека просит опознать тело. Осторожно, фото!
В Бишкеке задержаны преступники, скрывавшиеся под чужими именами
В Бишкеке задержан беглый заключенный, пытавшийся убить человека
В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию
Экс-министр финансов Бактыгуль Жеенбаева приехала на допрос в ГСБЭП
В Бишкеке сбили мотоциклиста. Пострадавший жалуется на бездействие органов
Популярные новости
Бишкекчанка спасла собаку из&nbsp;корейского ресторана. Повар требует ее&nbsp;вернуть Бишкекчанка спасла собаку из корейского ресторана. Повар требует ее вернуть
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Машины едут по&nbsp;полосе встречного движения Дорога Бишкек — Кара-Балта. Машины едут по полосе встречного движения
В&nbsp;парке имени Ататюрка дети рискуют здоровьем, катаясь на&nbsp;разбитых аттракционах В парке имени Ататюрка дети рискуют здоровьем, катаясь на разбитых аттракционах
Переход в&nbsp;никуда. На&nbsp;проспекте Дэн Сяопина ограждения установили на&nbsp;зебре Переход в никуда. На проспекте Дэн Сяопина ограждения установили на зебре
Бизнес
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
&laquo;БАКАЙ БАНК&raquo;: Сняты ограничения на&nbsp;отправку переводов за&nbsp;границу «БАКАЙ БАНК»: Сняты ограничения на отправку переводов за границу
В&nbsp;чем важность витамина&nbsp;Д и&nbsp;где его брать осенью и&nbsp;зимой? В чем важность витамина Д и где его брать осенью и зимой?
23 октября, пятница
13:00
Назначения Садыра Жапарова. Где обещанная образованная молодежь? Назначения Садыра Жапарова. Где обещанная образованная...
12:26
Депутат Наталья Никитенко о незаконных попытках изменить Конституцию
12:18
Новый министр запретил передавать музейные экспонаты и картины в госучреждения
12:16
Комитет гражданского контроля требует от парламента шестого созыва распуститься
12:14
Мировая премьера кыргызского фильма «Дорога в рай» состоится в Таллине