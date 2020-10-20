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Агент 024

Бишкекчанка спасла собаку из корейского ресторана. Повар требует ее вернуть

Весьма необычная ситуация произошла в Бишкеке. Зоозащитница спасла от верной гибели сбежавшую из корейского ресторана собаку. Теперь администрация заведения требует от нее вернуть животное. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«Вчера вечером в районе перекрестка улиц Юнусалиева и Джантошева я увидела собаку. Она выбежала из одного корейского ресторана, которых в этом районе очень много. За ней гнались дети. Я подобрала животное и взяла его к себе на передержку», — рассказала она.

Читательница опубликовала сообщение, чтобы отдать собаку в добрые руки.

«Сегодня мне начали названивать неизвестные люди с требованием вернуть им животное. Они представляются администрацией кафе и предлагают мне 300 сомов за возврат собаки. При этом, не стесняясь, признаются, что намерены зарезать животное и использовать его в приготовлении блюд», — пишет она.

Девушка, по ее словам, намерена обратиться с заявлением в санэпидемстанцию столицы.

«Далеко не первый раз мы, зоозащитники, поднимаем перед городскими службами Бишкека вопрос: каким образом в ресторанах корейской кухни оказывается мясо собак? На примере этого случая я прекрасно понимаю, что их истории о доставке замороженного мяса из специальных питомников — ложь», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/170043/
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