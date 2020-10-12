В Бишкеке в парке на улице Токомбаева деревья оказались посреди пешеходных дорожек. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что зеленые насаждения непрофессионально посажены и неухожены.

«Неужели нельзя провести нормальную посадку деревьев или их пересадку, если из-за отсутствия нормально разработанного плана они оказались на пешеходной зоне? Они там расти не будут, утоптанный грунт и отсутствие нормального питания и полива их просто уничтожат, они обречены на гибель. Удручающее впечатление производят натуго перевязанные стволы большинства высаженных деревьев в новом парке», — возмущаются читатели.