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Агент 024

В парке на улице Токомбаева деревья оказались посреди пешеходных дорожек

В Бишкеке в парке на улице Токомбаева деревья оказались посреди пешеходных дорожек. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что зеленые насаждения непрофессионально посажены и неухожены.
 
«Неужели нельзя провести нормальную посадку деревьев или их пересадку, если из-за отсутствия нормально разработанного плана они оказались на пешеходной зоне? Они там расти не будут, утоптанный грунт и отсутствие нормального питания и полива их просто уничтожат, они обречены на гибель. Удручающее впечатление производят натуго перевязанные стволы большинства высаженных деревьев в новом парке», — возмущаются читатели.
 
 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/168802/
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