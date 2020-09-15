Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку

В Бишкеке произошел конфликт между молодыми людьми. Видео опубликовали в Telegram-канале «Злой Бала».

На кадрах видно, как молодой человек пнул девушку. В это время его удерживал другой участник конфликта.

По приезде сотрудников милиции парень заявил, что сейчас свяжется со своим отцом и разрешит инцидент. «Если надо, то я позвоню своему отцу в Первомайский. Скажу, что у меня проблемы», — заявил пнувший девушку сотруднику милиции.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека сказали 24.kg, что выясняют детали инцидента.

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