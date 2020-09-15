18:15
USD 79.03
EUR 93.70
RUB 1.06
Агент 024

Возле ГУМа произошла драка: ударили девушку

В Бишкеке произошел конфликт между молодыми людьми. Видео опубликовали в Telegram-канале «Злой Бала».

На кадрах видно, как молодой человек пнул девушку. В это время его удерживал другой участник конфликта.

По приезде сотрудников милиции парень заявил, что сейчас свяжется со своим отцом и разрешит инцидент. «Если надо, то я позвоню своему отцу в Первомайский. Скажу, что у меня проблемы», — заявил пнувший девушку сотруднику милиции.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека сказали 24.kg, что выясняют детали инцидента.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/165238/
просмотров: 1501
Версия для печати
Материалы по теме
В Кочкорском районе в ДТП погиб мужчина
«Единые окна» открыли на базе четырех отделений милиции на Иссык-Куле
На Иссык-Куле специальные награды получили 52 милиционера
В Лейлекском районе наградили восемь ветеранов милиции
Кашкар Джунушалиев призвал сотрудников милиции тщательно заботиться о здоровье
На объездной дороге машина патрульной милиции попала в ДТП
Позитивный материал. Маленький милиционер инспектирует припаркованные авто
В пруду в Сокулуке нашли труп пожилого мужчины
В Бишкеке умер милиционер, спасавший заложницу
В Жайылском районе оперативник вымогал у женщины деньги за прекращение дела
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и&nbsp;ее&nbsp;детеныша В Таласской области застрелили самку тянь-шаньского бурого медведя и ее детеныша
Выборы-2020. На&nbsp;баннере партии &laquo;Кыргызстан&raquo; опять нашли ошибку Выборы-2020. На баннере партии «Кыргызстан» опять нашли ошибку
Директор школы &#8470;&nbsp;4&nbsp;просит учителей убедить родителей голосовать за&nbsp;партию Директор школы № 4 просит учителей убедить родителей голосовать за партию
Бизнес
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
15 сентября, вторник
18:15
В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» В Бишкеке обсудили запуск второй фазы проекта «Развитие...
18:03
Выборы-2020. Почему в Бишкеке избирателям начали отказывать в регистрации
18:01
Выборы-2020. Партия «Бир Бол» скупает голоса, заявляет пользователь соцсетей
17:58
Как открыть депозит и не прогадать?
17:51
Портрет Нельсона Манделы появился на стене в Бишкеке