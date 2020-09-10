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Во время полива газонов в Бишкеке затапливает подземный переход

Во время полива в Бишкеке затапливает подземный переход. Видео появилось на Telegram-канале «Сейчас.kg».

«Зацените ноу-хау от мэрии. Полив клумб — это не только про озеленение, но и про водопады в центре города», — отметили авторы канала.

Напомним, что горожане уже жаловались на льющуюся с потолка перехода воду. Тогда в мэрии Бишкека заверили, что администрация Октябрьского района принимает все необходимые меры по устранению протечки потолка в подземном пешеходном переходе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164712/
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