Общество

На проспекте Чингиза Айтматова снова решили строить переход — теперь подземный

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке планируется строительство подземного пешеходного перехода. Об этом стало известно из сюжета телеканала «Ала-Тоо 24».

Ранее власти утвердили проект надземного перехода, даже начали установку конструкций, но потом внезапно передумали и демонтировали то, что успели построить. Теперь, похоже, настала очередь подземного варианта.

На обновленном проспекте Айтматова вновь ДТП — местные жители просят помощи

После реконструкции проспекта все наземные пешеходные переходы убрали. Местные жители из ближайших жилмассивов и «Киргизия-1» неоднократно обращались с просьбой вернуть безопасный переход, но их так и не услышали. Людям по-прежнему приходится перебегать шестиполосную дорогу, чтобы попасть на остановку.

3 октября здесь произошло ДТП: водитель «Мерседеса» сбил девушку, которая переходила улицу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована с травмами.
