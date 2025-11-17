16:05
Общество

Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября

Фото 24.kg

В Бишкеке отрезок дороги проспекта Чингиза Айтматова от Южной магистрали до улицы Ахунбаева откроют 24 ноября. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе мэрии.

Рабочие уже нанесли разметку, осталось установить фонари.

Что касается подземного перехода на этом отрезке, то к намеченной дате завершить строительные работы вряд ли удастся. По словам рабочих, основная часть установки подземного перехода уже завершена. Осталось оборудовать объект ступеньками, системами освещения и видеонаблюдения, ливневой канализацией, а также выполнить отделочные работы.

Напомним, подземный переход возводят в рамках программы по обеспечению безопасности пешеходов и снижению аварийности на оживленных магистралях. На этом участке проспекта крайне мало светофоров, что создает неудобства для пешеходов.

По данным СМИ, президент Садыр Жапаров распоряжением № 393 поручил кабинету министров определиться с подрядчиками по проектированию и строительству новых подземных переходов на перекрестках проспекта Чингиза Айтматова и улицы Абдрахманова, а также проспекта Чингиза Айтматова и улицы Минжилкиева.

