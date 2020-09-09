По новому тротуару на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке стало опасно ходить

По тротуару на проспекте Чингиза Айтматова, выше улицы Ахунбаева, стало опасно ходить. Об этом 24.kg сообщила читательница.

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По ее словам, по вечерам на аллее очень много гуляющих. Много и велосипедистов, а также тех, кто едет на скейтбордах, самокатах, роликах. Но дорожка для них слишком узкая.

«Если надо будет проехать нескольким участникам, то они выезжают на пешеходную часть. А едут они, особенно велосипедисты, очень быстро, что опасно для гуляющих. Несколько раз видела столкновения. Приходится всегда быть начеку, чтобы тебя не сбили», — написала она.

По словам жительницы района, на дорожку не нанесли знаки, что она для велосипедистов, и некоторые не догадываются, что это не для пешеходов.

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